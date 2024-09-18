Близько 13:00 російські пабліки почали писати про стрілянину у центрі Москви. Повідомляється, що інцидент трапився біля офісу інтернет-магазину Wildberries. Поряд із ним розташована будівля факультету журналістики Московського державного університету.

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Сутичка у центрі Москви

У Wildberries повідомили, що до їхнього офісу в Романовому провулку спробував незаконно проникнути колишній чоловік власниці компанії Владислав Бакальчук із охороною та стріляниною. Семеро людей начебто дістали поранення. Серед них – 3 поліцейських.

Спершу телеграм-канали зазначали, що відбувається евакуація сусідньої будівлі журфаку МДУ. Потім писали про те, що евакуації немає. Навпаки, закрили людей, нікого не впускають і не випускають.

Сам Бакальчук у коментарі ЗМІ назвав подію "масштабною провокацією". Чоловік каже, що саме він є жертвою в цій історії. Він зазначив, що на нього та його команду намагалися скоїти напад, коли вони приїхали в офіс на переговори щодо зупинки будівництва складів.

Власниця компанії Тетяна Бакальчук назвала інцидент у центрі столиці спробою рейдерського захоплення. "Заява про нібито переговори, на які приїхала озброєна група, звучить абсурдно, оскільки ніхто про жодні переговори не домовлявся. Я привселюдно звертаюся до правоохоронних органів взяти на контроль цю ситуацію", – зазначила жінка.

Попередньо, внаслідок сутички біля офісу затримали приблизно 10 людей.

Момент стрілянини біля офісу: дивіться відео

Заблоковані студенти журфаку: дивіться відео