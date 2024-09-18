За даними поліції, людина без квитка напала на офіцерів з ножем, а до того словесно погрожувала їх життю. Тоді двоє правоохоронців, які спочатку намагались використати шокер, почали стрілянину, пише ВВС.

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В американському метро почалась стрілянина

Внаслідок інциденту постраждав безквитковий пасажир, двоє легально подорожуючих, серед яких 49-річного перехожого госпіталізували в критичному стані після поранення в голову, а 26-річна жінка отримала легке поранення. Також було поранено одного з офіцерів, які відкрили вогонь.

Все почалося з того, що офіцери, які патрулюють ділянку станції метро Sutter Avenue, помітили, як чоловік пройшов через турнікет без оплати та попрямував до платформи через відчинені ворота. Працівники поліції пішли за ним і на платформі попросили його негайно повернутись.

У цей час на станцію прибув поїзд, що прямував на північ. Як тільки двері вагонів відчинилися, безквитковий пасажир швидко застрибнув усередину. Офіцери попрямували за порушником.

Чоловік без квитка вийшов із вагона і витягнув нож, з яким кинувся на офіцерів. Поліцейські у відповідь застосували вогнепальну зброю та кілька разів вистрілили у 37-річного чоловіка.

Ми розглядаємо ситуацію, але не помиляйтеся. Те, що відбулось на платформі станції метро, є результатом дій озброєного злочинця, який зіткнувся з нашими співробітниками. Вони виконували роботу, яку ми їм доручили,

– зазначив комісар поліції міста Томас Донлан.

Нагадаємо, що 4 вересня в середній школі Апалачі у Віндері, штат Джорджія, сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло щонайменше чотири людини та близько 30 отримали поранення.