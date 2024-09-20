Так, під час стрілянини у бізнес-центрі "Романов Двор" загинуло двоє охоронців, ще 7 осіб отримали поранення. Про це пише Reuters.

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Ексчоловіка найбагатшої жінки Росії затримали після стрілянини

У Росії заарештували бізнесмена Владислава Бакальчука, який 18 вересня влаштував стрілянину у бізнес-центрі "Романов Двор". Відомо, що інцидент трапився біля офісу інтернет-магазину Wildberries. Поряд із ним розташована будівля факультету журналістики Московського державного університету і Кремль.

Бакальчука затримали 19 вересня й нині звинувачують у вбивстві 2 осіб. Наразі у справі фігурують двоє підозрюваних, кожен з яких звинувачує один одного.

У ЗМІ додають, що Бакальчук – колишній чоловік найбагатшої жінки Росії Тетяни Бакальчук. Подружжя розлучилося у липні 2024 року, а потім – почалися публічні скандали. Тетяна є власницею маркетплейсу Wildberries, вона оголосила про плани злитися з компанією зовнішньої реклами Russ Group.

Бакальчук прибув на зустріч, і, за його словами, саме співробітники офісу відкрили вогонь. Водночас власниця Wildberries стверджує, що саме її ексчоловік зі своїми людьми намагалися захопити офіс, а жодних зустрічей заплановано не було.

Загалом, внаслідок стрілянини загинуло 2 людини, ще 7 – постраждало. Серед поранених, як пишуть у росЗМІ, є двоє правоохоронців.