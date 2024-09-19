Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Зараз мало сподівань на те, що Росія "захлинеться" в бандитських "розборках" на кшталт стрілянини в Москві. Все ж таки країна-агресорка вийшла з 90-х років.

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Як досягти розпаду Росії

Як наголосив Клочок, бандити в Росії, звісно, залишилися, але значно важливішими тепер є різні чиновники, які можуть красти гроші. Серйозні "розборки" тривають саме між тими, хто контролює бюджетні потоки.

Бандитські "розборки" навряд чи щось сколихнуть. Ви колись дивилися їхні фільми? Там завжди є бандити і кадри з в'язниці. Для багатьох в Росії перестрілка – прояв героїзму. Звісно, ці "розборки" викривають певні проблеми, які є. Але не вірю, що так вони перегризуть один одного. На місце одних прийдуть інші. Та й усе,

– сказав Клочок.

Історія з розпадом Росії може початися зовсім з іншого напрямку. Цей процес суттєво можуть наблизити удари вглиб по території країни-агресорки. Місцеві мають відчути, що таке війна, яку почав режим Путіна. Тут є три важливі кроки.

Удари вглиб Росії; знесення інфраструктурних об'єктів, які обслуговують ВПК; дестабілізація соціальної ситуації в Росії. Це і стане причиною внутрішніх процесів там. Вони справді можуть допомогти змінити в Росії владу на більш лояльну до України,

– вважає Клочок.

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