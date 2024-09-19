Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Сейчас мало надежд на то, что Россия "захлебнется" в бандитских "разборках" вроде стрельбы в Москве. Все же страна-агрессор вышла из 90-х годов.

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Как достичь распада России

Как отметил Клочок, бандиты в России, конечно, остались, но значительно важнее теперь есть разные чиновники, которые могут воровать деньги. Серьезные "разборки" продолжаются именно между теми, кто контролирует бюджетные потоки.

Бандитские "разборки" вряд ли что-то всколыхнут. Вы когда-нибудь смотрели их фильмы? Там всегда есть бандиты и кадры из тюрьмы. Для многих в России перестрелка – проявление героизма. Конечно, эти "разборки" разоблачают определенные проблемы, которые есть. Но не верю, что так они перегрызут друг друга. На место одних придут другие. Да и все,

– сказал Клочок.

История с распадом России может начаться совсем с другого направления. Этот процесс существенно могут приблизить удары вглубь по территории страны-агрессора. Местные должны почувствовать, что такое война, которую начал режим Путина. Тут есть три важные шаги.

Удары вглубь России; снос инфраструктурных объектов, обслуживающих ВПК; дестабилизация социальной ситуации в России. Это и станет причиной внутренних процессов там. Они действительно могут помочь изменить в России власть на более лояльную к Украине,

– считает Клочок.

Обратите внимание! Недавно Путин издал указ об увеличении численности армии на 180 тысяч человек. Экономист объяснил, как это ударит по экономике России.