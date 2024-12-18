Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив президент "Асамблеї народів Кавказу", державний та громадський діяч незалежної Чечні Руслан Кутаєв, зауваживши, що Росія хоче показати, нібито атаку дронів по Чечні здійснила Україна.

До теми Кадиров визнав, що в Чечні дрон атакував територію ОМОНу

Що насправді відбулося

Як наголосив Кутаєв, атаку здійснили за допомогою "кукурузника" (ймовірно, Ан-2 – 24 Канал), який має швидкість приблизно 60-70 кілометрів за годину. Навряд чи цей літак міг пролетіти стільки часу непоміченим з України до Росії.

На його думку, зараз російська ФСБ веде роботу проти Путіна. Кадиров же, навпаки, підтримує російського диктатора та взагалі є однією з ланок забезпечення безпеки Путіна. У глави Чечні досить значна армія, яка налічує приблизно 70 тисяч особового складу. В разі заворушень в Росії вони будуть серйозною силою.

Якщо в Москві стануть заворушення… А вони точно будуть. До прикладу, на рівні зіткнень різних веж Кремля. Кадиров у такому випадку буде союзником Путіна. І зараз йде боротьба між ФСБ та Кадировим,

– зауважив Кутаєв.

За його даними, безпілотники запустили з боку міста Моздок, яке розташоване на відстані кількох десятків кілометрів від Грозного. Там є території, де фактично немає ніяких населених пунктів. Тому все можна зробити більш-менш приховано.