В России может начаться гражданская война на этнической и религиозной почве. Такое мнение 24 Каналу высказал бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов, отметив, что в таком случае диктатору Владимиру Путину будет уже не до Украины.

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Что может спровоцировать гражданскую войну в России

Глава Чечни заявил, что назначенные Владимиром Путиным председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев "не выполняют качественно задачи президента".

Это очень серьезно, потому что это 2 федеральных чиновника высокого уровня. Один из них, Бастрыкин, очень близок к Путину. Кадыров перегнул палку. Ответом было заявление ЧВК "Эспаньола", которая является полуфашистской организацией русофилов и антимусульман. Мягко говоря, они сказали, мол, "не попросишь прощения – убью",

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

По его словам, Кадыров позиционирует себя почти как исполняющего обязанности президента России. Путин боится сказать ему слово, ездит в Чечню целовать Коран. Это, в свою очередь, чрезвычайно не нравится российским фашистам.

"Все идет к гражданской войне на этнических и религиозных началах, когда русские фашисты будут вырезать всех кавказцев и мусульман или же наоборот. Тогда Путину будет не до Украины, и, как видим, уже и не до Сирии. Публичные заявления Кадырова только добавляют масла в огонь", – констатировал Сергей Жирнов.

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Как Кадыров раскритиковал путинских силовиков

Соответствующее заявление Кадыров сделал, комментируя дело 13-летнего Муслима Мурдиева, которого обвиняют в нарушении общественного порядка.

Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы – все представители и я, в частности. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым – сидят не на своих местах,

– заявил Кадыров.

Также Кадыров высказался о мигрантах-мусульманах, назвав их "братьями" и жестоко раскритиковал репрессии власти против них.

"Колокольцев дал команду: сейчас приезжих избивают, забирают, выгоняют – наших братьев, которые нам необходимы. Потом говорят, что с нами никто не хочет дружить. Почему мы потеряли Украину, Грузию? Почему натянутые отношения с другими государствами? Потому что люди не знают, что творится в государстве. Беспредел, сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном", – сказал Кадыров.

Он добавил, что "Всевышний обязательно накажет" за это.