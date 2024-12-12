Кадыров пообещал "выдвинуть на передовую по первому приказу" резерв из 84 тысяч добровольцев, а также пригрозил "положить" 400 украинских военных. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, что кадыровцев не отправляют на фронт, потому что они должны выполнять важную функцию рядом с Рамзаном Кадыровым.

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Какова задача гвардии Кадырова

Ранее Кадыров неоднократно заявлял, что якобы отправит на войну в Украину лучших бойцов. Однако по большому счету туда ехали все, кто прошел через российский университет спецназа имени Владимира Путина в городе Гудермес.

Через этот фактически рекрутинговый центр, куда Кадыров привлекает людей со всей России, проходит довольно большое количество военнослужащих. Каждый из них получает по 200 тысяч рублей в месяц и еще 100 тысяч рублей им лично платит Кадыров из своего фонда.

К теме. В ночь на 12 декабря в Грозном в результате атаки беспилотников на казарму спецполка полиции получили ранения по меньшей мере четверо силовиков. Кадыров обвинил в атаке Украину и заявил, что отомстит.

Таким образом эти выпускники университета спецназа оформляются как те, что поехали на войну именно от Чеченской республики,

– объяснил бывший сотрудник СБУ.

Однако российские разоблачители в экзиле уверяют, что по факту представители чеченской гвардии на передовую не выезжают. Они по большей части находятся в Грозном и выполняют там функцию личной гвардии Рамзана Кадырова.

Их задача – обезопасить его от определенных непредсказуемых событий, например, террористического нападения. Ведь в Чечне были случаи, когда расстреливали патрули, совершали нападения на небольшие райотделы полиции.

Поэтому едут погибать на украинских фронтах добровольцы, прошедшие университет спецназа. А кадыровцы участия в боевых действиях не принимают – в этом заключается фокус,

– подчеркнул Иван Ступак.

Отметим, что военный эксперт Роман Свитан не исключает возможности, что атаку по Грозному 12 декабря осуществила Украина. Однако остается открытым вопрос, почему не состоялся удар по НПЗ. Он предположил, что беспилотники могли запустить силы внутреннего сопротивления, которые сейчас активизировались на севере Кавказа.