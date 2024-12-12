В ежедневной сводке на 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил атаку на Грозный.

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Атакована Чечня

Военный эксперт отметил, что кадыровцы это все же Росгвардия, а также они считаются внутренними войсками Кадырова. Именно поэтому по ним могут отработать и местные силы.

Под вопросом – кто это сделал. Не исключаю возможности, что это наши беспилотники. Однако тогда вопрос, почему не ударили по НПЗ,

– отметил Роман Свитан.

"Также есть вероятность того, что это работа внутреннего сопротивления, которое сейчас поднимает голову на севере Кавказа. Российские спецслужбы как раз в последнее время пытаются остановить это внутреннее движение", – рассказал военный эксперт.

Поражение в Таганроге

Российский Таганрог подвергся ракетной атаке. Как сообщили местные паблики, целью атаки мог быть Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева. Также россияне демонстрируют обломки, заявляя, что прилетел именно ATACMS.

По словам Свитана, если действительно был нанесен удар американскими баллистическими ракетами малой дальности, то это очень хороший знак.

"Если есть подтверждение работы ATACMS по Ростовской области, ведь Таганрог именно там расположен, это означает, что нам не закрывают направления и дали возможность отрабатывать по всей территории России. Разве, возможна, на какую-то конкретную дальность".