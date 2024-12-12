У щоденному зведенні на 24 Каналі військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив атаку на Грозний.

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Атакована Чечня

Військовий експерт зазначив, що кадирівці це все ж таки Росгвардія, а також вони вважаються внутрішніми військами Кадирова. Саме тому по них можуть відпрацювати й місцеві сили.

Під питанням – хто це зробив. Не виключаю можливості, що це наші безпілотники. Проте тоді питання, чому не вдарили по НПЗ,

– наголосив Роман Світан.

"Також є ймовірність того, що це робота внутрішнього спротиву, яке зараз підіймає голову на півночі Кавказу. Російські спецслужби якраз останнім часом намагаються зупинити цей внутрішній рух", – розповів військовий експерт.

Ураження в Таганрозі

Російський Таганрог зазнав ракетної атаки. Як повідомили місцеві пабліки, метою атаки міг бути Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г.М. Берієва. Також росіяни демонструють уламки, заявляючи, що прилетів саме ATACMS.

За словами Світана, якщо дійсно був завданий удар американськими балістичними ракетами малої дальності, то це дуже гарний знак.

"Якщо є підтвердження роботи ATACMS по Ростовській області, адже Таганрог саме там розташований, це означає, що нам не закривають напрями й дали можливість відпрацьовувати по всій території Росії. Хіба, можлива, на якусь конкретну дальність".