Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о причастности Украины к атаке на Грозный. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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"Готов выдвинуться на передовую"

Кадыров угрожает "положить" 400 украинских военных. По его словам, в результате атаки беспилотника на казарму спецполка полиции в Грозном ранены четыре силовика, которые были в карауле.

Он заявил о причастности Украины к этой атаке и пригрозил, что за четырех раненых силовиков "положит" 400 украинских военных. По словам главы Чечни, резерв из 84 тысяч человек "готов выдвинуться на передовую по первому приказу". Однако такие заявления не впервые звучат от Кадырова.

К слову, он подтвердил атаку на Грозный, однако заявил, что дрон "сдетонировал в воздухе".

"Крымский ветер" пишет, что во 2-м спецполке МВД Чечни в результате удара беспилотным летательным аппаратом пострадали по меньшей мере 6 силовиков.