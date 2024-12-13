У Росії може початися громадянська війна на етнічних та релігійних засадах. Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов, наголосивши, що в такому разі диктатору Владіміру Путіну буде вже не до України.

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Що може спровокувати громадянську війну в Росії

Очільник Чечні заявив, що призначені Владіміром Путіним голова слідчого комітету Росії Алєксандр Бастрикін та очільник МВС Владімір Колокольцев "не виконують якісно завдання президента".

Це дуже серйозно, тому що це 2 федеральних чиновники високого рівня. Один з них, Бастрикін, дуже близький до Путіна. Кадиров перегнув палку. Відповіддю була заява ПВК "Еспаньйола", яка є напівфашистською організацією русофілів та антимусульман. М'яко кажучи, вони сказали, мовляв, "не попросиш вибачення – вб'ю",

– наголосив ексспівробітник КДБ.

За його словами, Кадиров позиціює себе майже як виконуючого обов'язки президента Росії. Путін боїться сказати йому слово, їздить в Чечню цілувати Коран. Це, своєю чергою, надзвичайно не до вподоби російським фашистам.

"Все йде до громадянської війни на етнічних та релігійних засадах, коли російські фашисти вирізатимуть всіх кавказців та мусульман або ж навпаки. Тоді Путіну буде не до України, і, як бачимо, вже й не до Сирії. Публічні заяви Кадирова лише додають масла у вогонь", – констатував Сергій Жирнов.

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Як Кадиров розкритикував путінських силовиків

Відповідну заяву Кадиров зробив, коментуючи справу 13-річного Мусліма Мурдієва, якого звинувачують у порушенні громадського порядку.

Справою Мусліма Мурдієва ми займаємося вже давно: правозахисники, депутати, сенатори – всі представники і я, зокрема. Ті люди, які сидять нагорі, слідчі органи на чолі з Бастрикіним і Колокольцевим – сидять не на своїх місцях,

– заявив Кадиров.

Також Кадиров висловився про мігрантів-мусульман, назвавши їх "братами" та жорстоко розкритикував репресії влади проти них.

"Колокольцев дав команду: зараз приїжджих б'ють, забирають, виганяють – наших братів, які нам необхідні. Потім кажуть, що з нами ніхто не хоче дружити. Чому ми втратили Україну, Грузію? Чому натягнуті відносини з іншими державами? Тому що люди не знають, що коїться в державі. Свавілля, сидячи в кріслах, не дивляться, що діється за вікном", – сказав Кадиров.

Він додав, що "Всевишній обов'язково покарає" за це.