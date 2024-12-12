Глава Чечні традиційно звинуватив Україну в причетності до удару. Втім, як розповів 24 Каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак, вибухи можуть бути пов'язані безпосередньо з Кадировим.

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Що могло статися насправді

Зазвичай, коли є прильоти по території Росії, то, скоріш за все, за цим стоїть Україна, а не невідомі партизани чи криміналітет. Якщо вибухи лунають у Воронежі, Липецьку, що траплялося неодноразово, то сумнівів практично не виникає.

Але в конкретній ситуації я б засумнівався. Я на 90% впевнений, що це була Україна, але 10% залишаю як пояснення, що там можуть бути внутрішні розбирання між кланами,

– припустив Іван Ступак.

Він пригадав конфлікт, який трапився між власниками компанії "Wildberries". До нього був залучений Рамзан Кадиров і російський депутат Сулейман Керімов. Останньому Кадиров навіть оголосив кровну помсту.

Зверніть увагу! Скандал з міжнародним інтернет-магазином "Wildberries" розпочався після того, як його власники вирішили розлучитися й почали ділити майно. Чоловіка підтримав Кадиров, а дружину – олігарх Керімов, який наближений до Путіна. Все дійшло до стрілянини та замаху на життя глави Чечні, в якому він звинуватив російського політика.

"Я припускаю, що в ці 10%, можливо, вкладаються з'ясування стосунків на Північному Кавказі, тому й прилітає", – додав колишній співробітник СБУ.

Попри це, приліт по казармах, неподалік резиденції Кадирова означає, що він, його жінки, діти точно чули та, ймовірно, не на жарт злякалися. Тому злість глави Чечні та чергові погрози – очевидні та зрозумілі.