Під Києвом у дворі багатоповерхівки чоловік вистрілив у свого сусіда
Джерело:Поліція Київської області
Під Києвом трапилась стрілянина між сусідами. Зокрема, один вистрілив у ногу іншому.
Інцидент трапився орієнтовно о 18:00 25 вересня. Правоохоронці розповіли, що повідомлення про стрілянину надійшло до Бучанського районного управління поліції.
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Що відомо про стрілянину у Вишневому
25 вересня, близько 18 години, до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення, що у місті Вишневе в одному з дворів багатоповерхівок один чоловік стріляв в іншого,
– заявили у поліції.
Правоохоронці повідомили, що внаслідок сварки між сусідами, один із них вистрелив в ногу іншому. Поранений у лікарні, а стрільця затримали на місці події.
Поліція Київської області попередньо встановила, що:
- між двома сусідами відбулась суперечка, під час якої один витягнув пістолет та зробив постріл в ногу опонентові;
- потерпілий зазнав проникаючого поранення та станом на вечір 25 вересня перебуває в лікарні.
Правоохоронці повідомили, що фігурант здійснив постріл із зареєстрованого пристрою для відстрілу гумових куль.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною статті 296 кримінального кодексу України – хуліганство.