Під Києвом у дворі багатоповерхівки чоловік вистрілив у свого сусіда

25 вересня 2024, 22:29
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Автор: Діана Квасневська

Джерело:

Поліція Київської області

Під Києвом трапилась стрілянина між сусідами. Зокрема, один вистрілив у ногу іншому.

Інцидент трапився орієнтовно о 18:00 25 вересня. Правоохоронці розповіли, що повідомлення про стрілянину надійшло до Бучанського районного управління поліції. 

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Що відомо про стрілянину у Вишневому 

25 вересня, близько 18 години, до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення, що у місті Вишневе в одному з дворів багатоповерхівок один чоловік стріляв в іншого,
– заявили у поліції. 

Правоохоронці повідомили, що внаслідок сварки між сусідами, один із них вистрелив в ногу іншому. Поранений у лікарні, а стрільця затримали на місці події.

Поліція Київської області попередньо встановила, що:

  • між двома сусідами відбулась суперечка, під час якої один витягнув пістолет та зробив постріл в ногу опонентові;
  • потерпілий зазнав проникаючого поранення та станом на вечір  25 вересня перебуває в лікарні.

Правоохоронці повідомили, що фігурант здійснив постріл із зареєстрованого пристрою для відстрілу гумових куль.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною статті 296 кримінального кодексу України – хуліганство. 