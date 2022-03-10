Под Киевом ВСУ разбили и сожгли дотла российскую колонну: победные фото и видео

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать технику противника. Утром 10 марта стало известно об очередной разбитой российской колонне под Киевом.

Уничтожить оккупантов удалось бойцам из 72 бригады ВСУ и полка "Азов".

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Украинским защитникам удалось искусно разбить еще одну колонну врага в Киевской области. Где именно это произошло – пока неизвестно.

В целом, как рассказали в МВД, ночь на 10 марта была сложной, хотя есть значительные успехи – ВСУ пошли в контратаку под Киевом и подбили 5 танков. В окрестностях столицы продолжаются бои, однако украинские защитники отбивают наступательные группировки оккупантов и удерживают оборону.

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