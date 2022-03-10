Украинским защитникам удалось их мастерски разбить возле Бородянки Киевской области. Залужный назвал это ювелирной работой.

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Ювелирная работа нашей артиллерии по вражеским танкам в районе населенного пункта Бородянка,

– заявил он.

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