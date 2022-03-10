Українським захисникам вдалось їх майстерно розбити біля Бородянки на Київщині. Залужний назвав це ювелірною роботою.
До теми Ніч була складна, але українська армія зробила контратаку під Києвом і підбила 5 танків, – МВС
Ювелірна робота нашої артилерії по ворожим танкам в районі населеного пункту Бородянка
– заявив він.
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