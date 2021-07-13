"Остановите нашу боль" : под Радой активисты требовали легализовать медицинский каннабис
Источник:24 канал
Активисты 13 июля провели акцию протеста под Верховной Радой в поддержку законопроекта о легализации медицинского каннабиса. Депутаты должны рассмотреть документ во время внеочередного заседания.
Чтобы напомнить о проблеме, под стены парламента пришли более 30 человек. Среди них как сами тяжелобольные, так и родственники людей, которые ежедневно нуждаются в медицинском каннабисе.
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Активисты провели акцию в поддержку легализации медицинского каннабиса
Участники принесли под Раду таблетки "Потерпин". Это символические "лекарства", которые пациенты вынуждены употреблять при:
- эпилептических приступах;
- судорогах;
- тошноте;
- посттравматическом стрессовом расстройстве;
- рассеянном склерозе;
- болезни Паркинсона и Альцгеймера;
- псориазе.
К акции присоединились и родители, у детей которых тяжелые заболевания. Например, мать девочки Софийки, которая больна эпилепсией. Женщина рассказала, что каждый месяц ищет и покупает медицинский каннабис за границей. Таким образом это облегчает состояние ребенка. Ведь если им не лечиться, эпилептические припадки могут длиться около 30 минут. Зато благодаря этим лекарствам – всего до 2 минут.
Акция в поддержку легализации медицинского каннабиса / Фото "Укринформ"
Одна из участниц мероприятия отметила, что вместе с тысячами тяжелобольных людей вынуждена добывать экстракты каннабиса, чтобы облегчить свои страдания. Ведь помогает от болей.
"Особенно помогает заснуть, успокоиться. С полинейропатическими болями масло каннабиса прекрасно справляется", – объяснила соучредитель ОО "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко.
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В Украине могут легализовать медицинский каннабис: что известно
- В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5596, который предусматривает легализацию медицинского каннабиса в Украине.
- Президент даже созвал на 13 июля внеочередное заседание Верховной Рады. Одним из вопросов будет рассмотрение именно этого документа.
- Сейчас у депутатов еще нет единодушного мнения относительно такой инициативы. Александр Корниенко заявил, что в "Слуге народа" есть системные противники легализации марихуаны. Он добавил, что с нардепами будут проводиться переговоры.
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