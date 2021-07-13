"Зупиніть наш біль": під Радою активісти вимагали легалізувати медичний канабіс

Активісти 13 липня провели акцію протесту під Верховною Радою на підтримку законопроєкту про легалізацію медичного канабісу. Депутати мають розглянути документ під час позачергового засідання.

Аби нагадати про проблему, під стіни парламенту прийшли понад 30 людей. Серед них як самі тяжкохворі, так і родичі людей, які щодня потребують медичного канабісу.

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Активісти провели акцію на підтримку легалізації медичного канабісу

Учасники принесли під Раду пігулки "Потерпін". Це символічні "ліки", які пацієнти змушені вживати при:

епілептичних нападах;

судомах;

нудоті;

посттравматичному стресовому розладі;

розсіяному склерозі;

хворобі Паркінсона та Альцгеймера;

псоріазі.

До акції долучилися і батьки, діти яких мають тяжкі захворювання. Наприклад, мати дівчинки Софійки, яка хвора на епілепсію. Жінка розповіла, що кожного місяця шукає й купує медичний канабіс за кордоном. Таким чином це полегшує стан дитини. Адже якщо ним не лікуватися, епілептичні припадки можуть тривати близько 30 хвилин. Натомість завдяки цим лікам – лише до 2 хвилин.

Насамперед я не буду поза законом, я перестану бути контрабандисткою у своїй країні. Зможу отримувати рецепти і ходити в аптеку й купувати так само, як і будь-які інші препарати для Софії,

– зазначила Вікторія Мостовенко.



Акція на підтримку легалізації медичного канабісу / Фото "Укрінформ"

Одна з учасниць заходу відзначила, що разом з тисячами тяжкохворих людей змушена добувати екстракти канабісу, щоб полегшити свої страждання. Адже допомагає від болю.

"Особливо допомагає заснути, заспокоїтися. З полінейропатичними болями масло канабісу прекрасно справляється", – пояснила співзасновниця ГО "Афіна. Жінки проти раку" Ніна Резниченко.

Членкиня комітету з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина зауважила, що депутати працювали 5 місяців над текстом законопроєкту. Його підписали понад 80 нардепів.

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"Українські пацієнти зможуть легально вживати ліки на основі медичного канабісу, купувати їх в аптеці за суворим електронним рецептом від лікаря. Українські науковці зможуть досліджувати цю рослину та робити винаходи", – підкреслила нардепка.

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В Україні можуть легалізувати медичний канабіс: що відомо

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 5596, який передбачає легалізацію медичного канабісу в Україні.

Президент навіть скликав на 13 липня позачергове засідання Верховної Ради. Одним з питань буде розгляд саме цього документу.

Наразі депутати ще не мають одностайної думки щодо такої ініціативи. Олександр Корнієнко заявив, що в "Слузі народу" є системні противники легалізації марихуани. Він додав, що з нардепами будуть проводитися перемовини.



В яких країнах легалізовано медичний канабіс / Інфографіка 24 каналу