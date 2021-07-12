Про порядок денний позачергового засідання парламенту у мережі повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
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Документи, які Рада розгляне на позачерговому засіданні
Він опублікував текст розпорядження, в якому зазначені перелік питань, які розглядатимуть нардепи.
На позачерговому засіданні розглянуть такі документи:
- Про регулювання обороту конопель в медичних цілях, науковій і науково-технічній діяльності (№5596);
- Про особливості реформування державних підприємств в оборонно-промисловому комплексі (№3822);
- Про криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів (№5420);
- Про особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів (№5270);
- Про удосконалення діяльності Антимонопольного комітету (№5431).
Раніше про засідання повідомляли депутати
Нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко раніше проінформував про позачергове засідання Ради 13 липня. Він прикріпив лист Володимира Зеленського на ім'я Разумкова, в якому лист був перелік питань для розгляду.
Аналогічне повідомлення поширила й нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина.
Розглянемо криміналізацію контрабанди товарів, будемо вирішувати, як реформувати підприємства оборонного комплексу і почнемо займатися питанням легалізації медичного канабісу,
– написала нардепка.
Вона додала, що 15 липня депутати запускатимуть механізм надання адмінпослуг в електронній формі, розглянуть варіанти залучення інвестицій під час приватизації держмайна. Крім того, на порядку денному буде екологічний блок про захист лісів і зменшенні шкідливих викидів.
Нагадаємо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що на позачергових засіданнях парламенту можуть розглянути низку екологічних законів і проєкт по "Дія.City".