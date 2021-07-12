О повестке дня внеочередного заседания парламента в сети сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
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Документы, которые Рада рассмотрит на внеочередном заседании
Он опубликовал текст распоряжения, в котором указан перечень вопросов, которые будут рассматривать нардепы.
Президент предлагает вынести на него такие законопроекты:
- О регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (№5596)
- Об особенностях реформирования государственных предприятий в оборонно-промышленном комплексе (№3822)
- О криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров (№5420)
- Об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов (№5270)
- О совершенствовании деятельности Антимонопольного комитета (№5431).
Ранее о заседании сообщали депутаты
Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко ранее проинформировал о внеочередном заседании Рады 13 июля. Он прикрепил письмо Владимира Зеленского на имя Разумкова, в котором письмо было перечень вопросов для рассмотрения.
Аналогичный пост написала и нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина.
Рассмотрим криминализацию контрабанды товаров, будем решать, как реформировать предприятия оборонного комплекса и начнем заниматься вопросом легализации медицинского каннабиса,
– написала нардепка.
Она добавила, что 15 июля нардепы будут запускать механизм предоставления админуслуг в электронной форме, рассмотрят варианты привлечения инвестиций при приватизации госимущества. Кроме того, на повестке дня будет экологический блок о защите лесов и уменьшении вредных выбросов.
Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на внеочередных заседаниях парламента могут рассмотреть ряд экологических законов и проект по "Дия.City".