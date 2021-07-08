Позачергові засідання Ради

Верховна Рада працюватиме поза графіком 13 та 15 липня. Про це повідомила парламентарка від провладної партії Юлія Гришина.

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У понеділок (12 липня – 24 канал) планується засідання фракції. У вівторок (13 липня – 24 канал) і четвер (15 липня – 24 канал) – позачергові засідання парламенту,

– зазначила нардепка.

Вона додала, що на фракції "слуги народу" мають намір обговорити низку законопроєктів:

Зокрема, щодо корпоративного управління у державних підприємствах.