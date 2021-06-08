Важно разобраться в названиях. Для науки марихуана и конопля – это понятие одного рода "каннабис". Различает их лишь содержание психоактивных компонентов. Если не выше 0,3% – конопля, а марихуаной называют все, что имеет больший показатель.

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Марихуана легализована или декриминализована во многих странах

Каннабис может иметь 2 эффекта, в зависимости от различного содержания психотропных веществ.

галлюцинации;

обезболивающий и успокаивающий эффект.

Во многих странах мира марихуана или легализована или декриминализована. Легализованная – это когда в стране все процессы, связанные с каннабисом, контролирует государство. Так хотят сделать и в Украине с медицинским каннабисом.

Декриминализированная, то есть за нее нет уголовной ответственности. Такая ситуация в Нидерландах, где совершеннолетнему лицу не запрещено купить 5 граммов этой травы в одни руки.

В Канаде употребление марихуаны стало полностью законным. Там разрешено покупать, продавать, хранить до 30 граммов. А также еще и выращивать в небольших количествах. Конечно, только тем, кому уже есть 18 лет.



В каких странах легализован каннабис / Инфографика 24 канала

По словам председателя координационного совета благотворительной организации "100% жизнь" Дмитрия Шерембея, в любой стране ЕС более либеральный доступ к этим препаратам. Их можно купить в аптеке без рецепта. В Украине более строгий подход, когда все будет лицензироваться и классифицироваться как "строгий оборот препарата".

Справка. Сейчас в Украине за хранение или продажу марихуаны в размере до 5 граммов грозит административное наказание – штраф. За большее количество – уголовная ответственность.

Впрочем, это мало влияет на ситуацию. Приобрести марихуану на нелегальном черном рынке проще простого. Легализация медицинской марихуаны, которую предлагают проектом закона, эту ситуацию не регулирует. Но может изменить другую.

Медицинский каннабис помогает избавиться от боли

Медицинский каннабис является важным средством для тяжелобольных людей, страдающих от постоянной боли. Это касается онкобольных, людей с заболеваниями Альцгеймера, Паркинсона и тому подобное. Сейчас тех, кому медицинский каннабис может облегчить течение болезни, в Украине насчитывают около 2 миллионов.

Часть больных вынуждена идти на преступление и покупать необходимые лекарства на черном рынке, некоторые – лечат морфием.

В Украине 56 наименований наркотических веществ, которые циркулируют в фарминдустрии, которыми мы сегодня пользуемся. В частности, морфий доступен по рецепту. У нас не был доступен просто каннабиноид,

– рассказал Дмитрий Шерембей.

Легализация медицинского каннабиса не даст права тем, кто хочет "побаловаться травкой" делать это законно. Медицинская марихуана в большинстве случаев не содержит ТГК – то психотропное вещество, которое вызывает наркотическое опьянение.

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Для лечения используют марихуану с содержанием каннабидиола. Это не наркотическое вещество, а наоборот – терапевтическое соединение. То есть так называемого кайфа от нее не будет. Поэтому не стоит волноваться, что легализация медицинского каннабиса приведет к увеличению количества наркозависимых. Тем более, что будут выдавать такие лекарства только по электронному рецепту врача.

Вызывает ли каннабис привыкание? Врачи говорят, что марихуана не вызывает физической зависимости, как это делают сигареты или алкоголь. Зависимость от марихуаны может быть эмоциональной. Как страсть к сладкому. Медицинские препараты, в составе которых есть каннабис, вообще не содержат наркотических соединений, поэтому и не вызывают зависимости.

Использование марихуаны в медицинских целях не может привести к деградации личности больного. Даже не медицинский, каннабис занимает лишь 11 место по уровню нанесения вреда организму человека. Тогда как алкоголь – 5 место, а никотин в табаке – 9. При этом они в Украине являются легальными.

Выращивание каннабиса будет контролировать государство

Существуют опасения, что после легализации каннабиса украинские поля засеют наркотическими плантациями. Это ошибочное мнение. Выращивание медицинского каннабиса – контролируемый процесс. И для научных исследований учреждение должно будет получить отдельное разрешение и обладать соответствующим статусом.

Чтобы обеспечить действенный контроль, предлагают создать уполномоченный орган. Он будет работать вместе с двойным контролем МВД и Минздрава.

Обратите внимание! Конопля – это также и сельскохозяйственная культура. Ее издавна выращивали в промышленных масштабах и изготавливали из нее ткань для одежды, канаты, веревки, масло и многое другое.

Так случилось, что с 1961 года каннабис был запрещен во многих странах мира. Тогда ООН приняла "Единую конвенцию о наркотических средствах", которая внесла препараты каннабиса в перечень наркотических веществ наряду с героином.

Но тщательные изучения каннабиса ВОЗ начала в последние годы. Поэтому уже почти 60 стран мира разрешили использовать каннабис для лечения.