Под Северодонецком от вражеских обстрелов погиб ребенок

На Луганщине в Северодонецке и Рубежном продолжаются непрерывные обстрелы. В пригороде Северодонецка погиб ребенок.

Трагический случай произошел в селе Боровском. Сколько лет ребеночку пока не сообщили.

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Ситуация в Луганской области

ВСУ выбили россиян из одного из районов Рубежного.

В целом в Луганской и Донецкой областях за день отбили 5 массированных атак российской армии, при этом уничтожив танки, БМП и автотранспорт противника.

К сожалению, утром 28 марта в Рубежном погиб человек. Еще 1 человек ранен.

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