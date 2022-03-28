Под Северодонецком от вражеских обстрелов погиб ребенок
28 марта 2022 , 10:06Читати новину українською
На Луганщине в Северодонецке и Рубежном продолжаются непрерывные обстрелы. В пригороде Северодонецка погиб ребенок.
Трагический случай произошел в селе Боровском. Сколько лет ребеночку пока не сообщили.
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Ситуация в Луганской области
- ВСУ выбили россиян из одного из районов Рубежного.
- В целом в Луганской и Донецкой областях за день отбили 5 массированных атак российской армии, при этом уничтожив танки, БМП и автотранспорт противника.
К сожалению, утром 28 марта в Рубежном погиб человек. Еще 1 человек ранен.
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