Она ссылается на информацию от Единого реестра досудебных расследований. Кроме этого, пострадали 216 детей.

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Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия,

– объясняет Денисова.

В Офисе генпрокурора сообщили, что больше всего пострадало детей в Киевской области – 67. Также в Харьковской – 49, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 27, Запорожской – 21, Херсонской – 24, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14.

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