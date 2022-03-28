Нариман Джелялов является первым заместителем главы Меджлиса. Сам Чубаров вспоминает умершего, сравнивая его с родным отцом.

Читайте также Меджлис призвал мир признать Россию государством-террористом, а ее руководство – преступниками

После ареста Наримана я долго не решался набрать Энвер ага, но когда позвонил, то он очень спокойно сказал мне: "Спасибо людям, они нас поддерживают. И ты не волнуйся, все будет хорошо". Таким спокойным тоном, как правило, разговаривал со мной мой отец в ситуациях, когда чувствовал мое волнение,

– говорит Чубаров.

Своего отца он похоронил 31 марта 2014 года, когда Крым уже был оккупирован русскими. В тот трудный день с ним был Нариман Джелял. Похороны же Энвера Джеляла состоятся в оккупированном Крыму 28 марта.

"Нариман не сможет проводить своего отца в последний путь, он в пыточной российских оккупантов. Не сможем проводить отца Наримана Джеляла в последний путь и я, и многие другие друзья Наримана. Но сотни крымских татар завтра придут на похороны, чтобы провести его в последний путь", – рассказал Чубаров.

По его словам, россиянам никогда не смогут простить то, что они творят в отношении Украины и крымских татар. Также не простят и за то, что родители уходят без прощания с детьми.

Редакция 24 канала выражает соболезнования всем родным и друзьям умершего.