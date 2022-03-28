Вона посилається на інформацію від Єдиного реєстру досудових розслідувань. Окрім цього, постраждали 216 дітей.

Читайте також Помер батько в'язня Кремля Нарімана Джеляла – Енвер

Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії,

– пояснює Денісова.

У Офісі генпрокурора повідомили, що найбільше постраждало дітей у Київській області – 67. Також у Харківській – 49, Донецькій – 53, Чернігівській – 38, Миколаївський – 30, Луганській – 27, Запорізькій – 21, Херсонській – 24, столиці – 16, Житомирській – 15 та Сумській – 14.

Ворог також несе безпощадні втрати: дивіться відео