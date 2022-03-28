Під Сєвєродонецьком від ворожих обстрілів загинула дитина

На Луганщині у Сєвєродонецьку та Рубіжному тривають невпинні обстріли. У передмісті Сєвєродонецька загинула дитина.

Трагічний випадок трапився в селі Борівському. Скільки років було дитині – наразі не повідомили.

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Ситуація у Луганській області

ЗСУ вибили росіян з одного з районів Рубіжного.

Загалом на Луганщині та Донеччині за день відбили 5 масованих атак російської армії, при цьому знищивши танки, БМП та автотранспорт противника.

На жаль, зранку 28 березня у Рубіжному загинула людина. Ще 1 особа поранена.

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