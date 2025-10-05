В Министерстве внутренних дел рассказали о последствиях российского обстрела в ночь на 5 октября. Клименко подчеркнул, что в результате массированного комбинированного удара врага больше всего пострадали Львовщина и Запорожье.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Что в МВД говорят о последствиях атаки?

По словам Игоря Клименко, спасатели и полицейские работают на местах российских ударов. В результате циничной атаки врага повреждены полтора десятка жилых домов, объекты энергетики, онкологический центр.

На Львовщине враг уничтожил частный дом. Погибли четыре человека, среди которых 15-летняя девушка. Предварительно есть информация о людях под завалами. На месте работают спасатели, продолжается разбор,

– объяснил Клименко.

В результате удара в Запорожье погиб один человек, более десяти – ранены. ГСЧС и полиция работают на местах с первых минут под высокой угрозой повторных ударов.