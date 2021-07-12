Под Житомиром неизвестный устроил стрельбу: 9-летний мальчик в тяжелом состоянии

В Новограде-Волынском 12 июля неизвестный выстрелил в 9-летнего мальчика. Ребенок попал в больницу с предварительным диагнозом – сквозное огнестрельное ранение спины.

Ребенок находится в реанимации

В больницу в обед 12 июля ребенка доставил 43-летний киевлянин. Предварительно, он является знакомым отца мальчика.

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Раненого сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Там медики оказывают ему всю необходимую помощь,

– рассказали в полиции.

Кроме того, в больницу немедленно выехали правоохранители. Сейчас они устанавливают все обстоятельства происшествия, а также причастных к травмированию ребенка. Полицейские также ищут очевидцев стрельбы.

Стрелять в мальчика мог военный

По данным "Сегодня", на месте трагедии находились 2 взрослых и 2 детей. Стрельбу якобы открыл военный из Киева. Поэтому делом якобы будет заниматься военная прокуратура.

Кроме того, мужчина, который привез ребенка в больницу, находился в состоянии аффекта.

В полиции открыли уголовное дело по статье об умышленном тяжелом телесном повреждении. Санкция статьи предусматривает заключение сроком от 5 до 8 лет.

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