Під Житомиром військовий влаштував стрілянину: 9-річний хлопчик у важкому стані
Джерело:поліція Житомирської області
У Новограді-Волинському 12 липня військовий вистрілив у 9-річного хлопчика. Дитина потрапила у лікарню з попереднім діагнозом наскрізне вогнепальне поранення спини.
Дитина перебуває у реанімації
У лікарню в обід 12 липня дитину доставив 43-річний киянин. Відомо, що він є знайомим батька хлопчика.
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Пораненого відразу госпіталізували до реанімаційного відділення. Там медики надають йому всю необхідну допомогу,
– розповіли у поліції.
Крім того, у лікарню негайно виїхали правоохоронці. Вони шукають очевидців стрілянини.
Деталі трагедії
Спочатку повідомляли, що стрілянина відбулася на березі річки, однак згодом правоохоронці з'ясували, що насправді – у будинку постраждалого хлопчика. З місця події вилучили кулю калібром 9 міліметрів та інші речові докази.
Поліцейські встановили, що поранення дитині завдав військовослужбовець з Києва, який напередодні приїхав у Новоград-Волинський.
Відомості про це внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція передбачає від 5 до 8 років ув'язнення.
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