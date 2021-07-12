Під Житомиром військовий влаштував стрілянину: 9-річний хлопчик у важкому стані

У Новограді-Волинському 12 липня військовий вистрілив у 9-річного хлопчика. Дитина потрапила у лікарню з попереднім діагнозом наскрізне вогнепальне поранення спини.

Дитина перебуває у реанімації

У лікарню в обід 12 липня дитину доставив 43-річний киянин. Відомо, що він є знайомим батька хлопчика.

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Пораненого відразу госпіталізували до реанімаційного відділення. Там медики надають йому всю необхідну допомогу,

– розповіли у поліції.

Крім того, у лікарню негайно виїхали правоохоронці. Вони шукають очевидців стрілянини.

Деталі трагедії

Спочатку повідомляли, що стрілянина відбулася на березі річки, однак згодом правоохоронці з'ясували, що насправді – у будинку постраждалого хлопчика. З місця події вилучили кулю калібром 9 міліметрів та інші речові докази.

Поліцейські встановили, що поранення дитині завдав військовослужбовець з Києва, який напередодні приїхав у Новоград-Волинський.

Відомості про це внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція передбачає від 5 до 8 років ув'язнення.

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