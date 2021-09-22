Подоляк рассказал, почему стрелок попал только в водителя автомобиля Шефира

22 сентября 2021 , 13:49
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Источник:

24 канал

Недалеко от Киева неизвестные обстрелял автомобиль Сергея Шефира-первого помощника президента. Пули попали только в водителя, сам политик не пострадал. В офисе Президента объяснили, как так случилось.

В автомобиль попало 12 пуль

Во время обстрелов автомобиль входил в поворот и остановился. Об этом на брифинге заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Важно Обстрел авто Шефира под Киевом: все, что известно о покушении на помощника Зеленского

Предварительно скажу, что стреляла "Лежка" – человек, который делал это лежа. С другой стороны (где сидел Шефир – 24 канал) стрелять было невозможно. "Лежка" была лишь с одной стороны,
– пояснил Подоляк.

Он подчеркнул, что автомобиль был небронирован.

Смотрите видео с брифинга Подоляка по обстрелу автомобиля Шефира:

 

Что известно об обстреле автомобиля помощника Зеленского

  • Около 10 часов утра 22 сентября неизвестные открыли огонь по автомобилю Сергея Шефира. В результате стрельбы пострадал водитель – его увезли в больницу.
  • Нападавшие скрылись с места происшествия. Из-за этого правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила об открытии уголовного дела по статье о покушении на убийство 2 или более человек.
  • В офисе Президента назвали обстрел террористическим актом, целью которого было запугать команду президента.
  • На стрельбу отреагировал президент Владимир Зеленский, который сейчас находится в США с рабочим визитом. После выступления на Генассамблее ООН глава государства сразу вернется в Киев. Он заверил, что нападавшие понесут ответственность.
Автор: Софія Мінджоса