Подоляк рассказал, почему стрелок попал только в водителя автомобиля Шефира
Источник:24 канал
Недалеко от Киева неизвестные обстрелял автомобиль Сергея Шефира-первого помощника президента. Пули попали только в водителя, сам политик не пострадал. В офисе Президента объяснили, как так случилось.
В автомобиль попало 12 пуль
Во время обстрелов автомобиль входил в поворот и остановился. Об этом на брифинге заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
Важно Обстрел авто Шефира под Киевом: все, что известно о покушении на помощника Зеленского
Предварительно скажу, что стреляла "Лежка" – человек, который делал это лежа. С другой стороны (где сидел Шефир – 24 канал) стрелять было невозможно. "Лежка" была лишь с одной стороны,
– пояснил Подоляк.
Он подчеркнул, что автомобиль был небронирован.
Смотрите видео с брифинга Подоляка по обстрелу автомобиля Шефира:
Что известно об обстреле автомобиля помощника Зеленского
- Около 10 часов утра 22 сентября неизвестные открыли огонь по автомобилю Сергея Шефира. В результате стрельбы пострадал водитель – его увезли в больницу.
- Нападавшие скрылись с места происшествия. Из-за этого правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила об открытии уголовного дела по статье о покушении на убийство 2 или более человек.
- В офисе Президента назвали обстрел террористическим актом, целью которого было запугать команду президента.
- На стрельбу отреагировал президент Владимир Зеленский, который сейчас находится в США с рабочим визитом. После выступления на Генассамблее ООН глава государства сразу вернется в Киев. Он заверил, что нападавшие понесут ответственность.