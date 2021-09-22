Подоляк рассказал, почему стрелок попал только в водителя автомобиля Шефира

Недалеко от Киева неизвестные обстрелял автомобиль Сергея Шефира-первого помощника президента. Пули попали только в водителя, сам политик не пострадал. В офисе Президента объяснили, как так случилось.

В автомобиль попало 12 пуль

Во время обстрелов автомобиль входил в поворот и остановился. Об этом на брифинге заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Предварительно скажу, что стреляла "Лежка" – человек, который делал это лежа. С другой стороны (где сидел Шефир – 24 канал) стрелять было невозможно. "Лежка" была лишь с одной стороны,

– пояснил Подоляк.

Он подчеркнул, что автомобиль был небронирован.

Смотрите видео с брифинга Подоляка по обстрелу автомобиля Шефира:

Что известно об обстреле автомобиля помощника Зеленского