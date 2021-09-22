Подоляк розповів, чому стрілок влучив лише у водія автомобіля Шефіра

Неподалік Києва невідомі обстріляв автомобіль Сергія Шефіра – першого помічника президента. Кулі влучили лише у водія, сам політик не постраждав. В Офісі Президента пояснили, як так трапилося.

В автомобіль потрапило 12 куль

Під час обстрілів автомобіль входив у поворот та зупинився. Про це на брифінгу заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Попередньо скажу, що стріляла "льожка" – людина, яка робила це лежачи. З іншого боку (де сидів Шефір – 24 канал) стріляти було неможливо. "Льожка" була лише з одного боку. Була спроба потрапити й у водія, й у пасажира,

– пояснив Подоляк.

Він наголосив, що автомобіль був неброньований.

Дивіться відео з брифінгу Подоляка щодо обстрілу автомобіля Шефіра:

Що відомо про обстріл автомобіля помічника Зеленського