"Подозрение в умышленном убийстве – необоснованное": что говорят адвокаты патрульного из Днепра

В Кировском районном суде Днепра началось заседание по избранию меры пресечения полицейскому. Он застрелил мужчину, напавшего на его напарницу. Сторона защиты патрульного отмечает, что считает подозрение в умышленном убийстве необоснованным.

Около 16:00, 31 августа началось судебное заседание по делу правоохранителя, обвиняемого в убийстве Джумбери Силогавы. Прокурор просит меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В то же время адвокаты не видят вины патрульного в произошедшем.

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Позиция стороны защиты патрульного

По словам адвоката полицейского, подозрение, объявленное патрульному, не обосновано, ведь соответствующие органы не исследовали должным образом этот инцидент.

Обвинять человека в особо тяжком преступлении и при этом не исследовать, не установить – даже элементарно – событие, которое вмещается в 10 минут, на мой взгляд, это очень поверхностный подход. И подозрение, на мой взгляд, не обосновано,

– сказала она.

Отметим, что обвиняемый представитель полиции присутствует на заседании через видеосвязь, поскольку имеет проблемы со здоровьем. Кроме того, было запрещено проводить трансляцию заседания представителями СМИ.

Уголовное производство против этого полицейского было открыто по статьям Уголовного кодекса об умышленном убийстве и превышении служебных полномочий. Ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.

В то же время под зданием Кировского райсуда собралось немало представителей правоохранительных органов – коллег обвиняемого. Они пришли поддержать патрульного.

Избрание меры пресечения патрульному полицейскому / Фото "Радио Свобода"

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