"Подозрение в умышленном убийстве – необоснованное": что говорят адвокаты патрульного из Днепра
Источник:Суспильне
В Кировском районном суде Днепра началось заседание по избранию меры пресечения полицейскому. Он застрелил мужчину, напавшего на его напарницу. Сторона защиты патрульного отмечает, что считает подозрение в умышленном убийстве необоснованным.
Около 16:00, 31 августа началось судебное заседание по делу правоохранителя, обвиняемого в убийстве Джумбери Силогавы. Прокурор просит меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В то же время адвокаты не видят вины патрульного в произошедшем.
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Позиция стороны защиты патрульного
По словам адвоката полицейского, подозрение, объявленное патрульному, не обосновано, ведь соответствующие органы не исследовали должным образом этот инцидент.
Обвинять человека в особо тяжком преступлении и при этом не исследовать, не установить – даже элементарно – событие, которое вмещается в 10 минут, на мой взгляд, это очень поверхностный подход. И подозрение, на мой взгляд, не обосновано,
– сказала она.
Отметим, что обвиняемый представитель полиции присутствует на заседании через видеосвязь, поскольку имеет проблемы со здоровьем. Кроме того, было запрещено проводить трансляцию заседания представителями СМИ.
В то же время под зданием Кировского райсуда собралось немало представителей правоохранительных органов – коллег обвиняемого. Они пришли поддержать патрульного.
Избрание меры пресечения патрульному полицейскому / Фото "Радио Свобода"
Больше о смертельной стрельбе
- Во вторник, 29 августа, двое патрульных полицейских зафиксировали нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Jaguar Джумбери Силогавой. По требованию стражей порядка он не остановился, поэтому было начать преследование.
- Когда патрульным удалось остановить водителя, он начал вести себя агрессивно. Предполагают, что он был в состоянии алкогольного опьянения. В частности, Силогава ударил несколько раз в лицо коллегу полицейского.
- В ответ это патрульный достал табельное оружие, выстрелив из него несколько раз и смертельно ранив нападающего. Впоследствии в ГБР было открыто еще одно уголовное производство по факту посягательства на служащих.