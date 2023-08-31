"Підозра в умисному вбивстві – необґрунтована": що кажуть адвокати патрульного з Дніпра

У Кіровському районному суді Дніпра розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу поліцейському. Він застрелив чоловіка, що напав на його напарницю. Сторона захисту патрульного зазначає, що вважає підозру в умисному вбивстві необґрунтованою.

Близько 16:00, 31 серпня розпочалося судове засідання у справі правоохоронця, якого обвинувачують у вбивстві Джумбері Сілогави. Прокурор просить запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Натомість адвокати не вбачають провини патрульного в тому, що сталося.

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Позиція сторони захисту патрульного

За словами адвокатки поліцейського, підозра, оголошена патрульному, не є обґрунтованою, адже відповідні органи не дослідили належним чином цей інцидент.

Обвинувачувати особу в особливо тяжкому злочині та при цьому не дослідити, не встановити – навіть елементарно – подію, яка вміщується в 10 хвилин, на мій погляд, це дуже поверхневий підхід. І підозра, на мій погляд, не є обґрунтована,

– сказала вона.

Зазначимо, що обвинувачуваний представник поліції присутній на засідання через відеозв'язок, оскільки має проблеми зі здоров'ям. Окрім того, було заборонено проводити трансляцію засідання представниками ЗМІ.

Кримінальне провадження проти цього поліцейського було відкрито за статтями Кримінального кодексу про умисне вбивство та перевищення службових повноважень. Йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

Водночас під будівлею Кіровського райсуду зібралось чимало представників правоохоронних органів – колег обвинувачуваного. Вони прийшли підтримати патрульного.