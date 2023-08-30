На опублікованих кадрах чутно, як чоловік починає погрожувати правоохоронцям. Патрульні почали пояснювати, що саме порушила водійка, проте чоловік продовжував суперечку.

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Чоловік погрожував правоохоронцям

На відео чутно, як поліцейська закликає вийти жінку з автомобіля, адже камери зафіксували кілька порушень. Натомість жінка почала вимагати відразу показати усі записи й відмовлялася надати водійське посвідчення.

Після початку суперечки з автомобіля вийшов чоловік й почав погрожувати правоохоронцям. Поліцейська закликала чоловіка повернутися в автомобіль, але той заявив, що буцімто "вийшов походити". Після цього він наказав дружині закрити двері автомобіля й відкрити вікно, а сам залишився розмовляти з патрульними.

Чоловік почав вимагати "прічіну астановкі", на що отримав відповідь – порушення правил дорожнього руху. Ба більше, чоловік почав вимагати, аби йому "пояснили", чому їх зупинили, проте правоохоронці заявили, що він – пасажир, тому пояснювати все будуть водієві, який порушив правила. Після цього чоловік почав нецензурно спілкуватися з правоохоронцями. Оскільки чоловік не реагував на слова поліцейських, правоохоронці наказали йому відійти на 20 метрів від місця інциденту.

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Згодом чоловік почав з кимось спілкуватися телефоном. Він почав виправдовуватися, що буцімто його зупинили "без причини". Після цього правоохоронці почали вимагати, щоб жінка вийшла з транспортного засобу, але вона не реагувала й продовжувала чинити спротив.

Ба більше, під час затримання жінка почала кричати, що буцімто "вагітна". Цікаво, що на опублікованих кадрах за кілька хвилин до цього було видно, як вона палила цигарки.

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