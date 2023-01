Подразделение аэроразведки TERRA создает новую группу: требуется срочная помощь

Как и с любой техникой на фронте, с беспилотниками часто случаются аварии. Не всегда их можно восстановить, так что приходится покупать новый. Подразделение аэроразведки TERRA объявило новый сбор на дроны Matrice, просим вас присоединиться, чтобы помочь нашим ВСУ в борьбе с врагом.

Военные признаются, что большинство дронов, к сожалению, теряются безвозвратно. К тому же подразделение аэроразведки сейчас создает 2-е отделение TERRA. Работают бойцы в Бахмуте. Поэтому им очень нужна наша финансовая помощь.

На какие дроны собирают деньги

Позывной "Абдула", руководитель подразделения военной разведки TERRA Николай Волохов рассказывает, что сейчас военные собирают на дрон Matrice 30 и Matrice 300 с тепловизионной ночной камерой.

Половину суммы подразделение аэроразведки TERRA уже собрало – более 1,1 миллиона гривен. Надо еще около 700 тысяч гривен.

Такие сборы важны, потому что дроны стоят дорого. Если поначалу мы еще могли справиться собственными силами, закупали Mavic, то Matrice – это уже профессиональный беспилотник, и сами мы "потянуть" такое не можем.

– объяснил Волохов.

Создаем 2-е отделение TERRA, работаем в Бахмуте / We create the 2nd TERRA unit, we work in Bakhmut.!!!Собираем: 46 500 USD!!! / !!!Fundraising: 46 500 USD!!!Необходимо / We need:- Matrice 30 – 1 шт + Батареи (работа днем) / -1 pc + Batteries (work during the day)- Matrice 300 (h20n) + Батареи (работа ночью) / + Batteries (work at night)- средства связи / Means of communication

Ремонтируют ли дроны

Руководитель подразделения военной разведки TERRA объяснил, что если в дрон попадают из стрелкового оружия и подбивают, то пилоты пытаются "довести" его до места посадки, чтобы потом поремонтировать. А если дрон теряется, то военные покупают новый.

"Я в своем подразделении исповедую такой военный принцип – "двойное дублирование критических узлов", то есть на позицию выходят, как минимум, с двумя дронами", – рассказывает Волохов.

К чему это? Если при выполнении нового боевого задания или корректировке огня по врагу дрон будет потерян, то второй дрон сможет немедленно взлететь, не надо тратить время, так что это позволит выполнить до конца боевое задание,

– заявил Волохов.

