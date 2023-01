Підрозділ аеророзвідки TERRA створює нову групу: потрібна термінова допомога

Як і з будь-якою технікою на фронті, з безпілотниками часто трапляються аварії. Не завжди їх можна відновити, тож доводиться купувати новий. Підрозділ аеророзвідки TERRA оголосило новий збір на дрони Matrice, тож просимо вас долучитися, щоб допомогти нашим ЗСУ в боротьбі з ворогом.

Військові зізнаються, що більшість дронів, на жаль, втрачаються безповоротно. До того ж, підрозділ аеророзвідки зараз створює 2-ге відділення TERRA. Працюють бійці у Бахмут, тож їм дуже потрібна наша фінансова допомога.

На які дрони збирають гроші

Позивний "Абдула", керівник підрозділу військової розвідки TERRA Микола Волохов розповідає, що зараз військові збирають на дрон Matrice 30 і на Matrice 300 з тепловізійною нічною камерою.

Половину суми підрозділ аеророзвідки TERRA вже зібрав – понад 1,1 мільйона гривень. Треба ще близько 700 тисяч гривень.

Такі збори важливі, бо дрони коштують дорого. Якщо спочатку ми ще могли впоратися власними силами, закупляли Mavic, то Matrice – це вже професійний безпілотник, і самі ми "потягнути" таке не можемо,

– пояснив Волохов.

Чи ремонтують дрони

Керівник підрозділу військової розвідки TERRA пояснив, що якщо у дрон влучають зі стрілецької зброї та підбивають, то пілоти намагаються "довести" його до місця посадки, щоб потім поремонтувати. А якщо дрон втрачається, то військові купують новий.

"Я у своєму підрозділі сповідую такий військовий принцип – "подвійне дублювання критичних вузлів", тобто на позицію виходять, як мінімум, з двома дронами", – розповідає Волохов.

Навіщо це? Якщо під час виконання нового бойового завдання чи коригуванню вогню по ворогу дрон буде втрачено, то другий дрон зможе негайно злетіти, не треба витрачати час, тож це дозволить виконати до кінця бойове завдання,

– заявив Волохов.

Яка ситуація у Бахмуті: коротко