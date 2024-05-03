День без повесток – как новая форма рекрутинга: как подразделение "Рейнджер" ищет новобранцев

Вопрос мобилизации в последнее время все чаще поднимает жаркие дискуссии в сети, в том числе и с участием как ботов, так и реальных людей.

Пока россияне всеми силами пытаются подорвать общественные настроения в нашем государстве, у многих людей формируется странное видение мобилизации. А как следствие – страх перед ТЦК, убеждение о том, что после ВВК новобранца сразу же отправляют на передовую и тому подобное.

Поэтому некоторые боевые подразделения ищут новые способы привлечения гражданских в свои ряды. Чаще всего, это качественный рекрутинг: в разных городах открываются рекрутинговые центры и происходят подготовки, где военные на конкретном примере показывают, что делает их подразделение, как происходит обучение и что ждет тех, кто пополнит их ряды.

Одним из таких способов стал "день без повесток", который организовало спецподразделение "Рейнджер" в Хмельницком на прошлых выходных, 27 – 28 апреля.

Как люди отреагировали на мероприятие, какие его преимущества и перспективы – узнавал 24 Канал.

"День без повесток" – как это работает

Субботнее солнечное утро. В центре города звучит музыка. Если идти на звук, то можно увидеть несколько палаток. Подойдя ближе, видишь не только палатки, но и немало дронов, бронеавтомобиль и баннеры с призывом вступать в ряды "Рейнджеров".

Что предлагают рейнджеры здесь? Мастер-класс по оказанию домедицинской помощи. Можно попробовать наложить турникет и ознакомиться с различными инструментами, которые необходимы и важны в работе.

Сразу в следующей палатке участники действа могли попробовать свои силы на симуляторе БПЛА. Желающих было немало.

Далее – бронетехника. Боевой HMMWV тоже привлекал немало внимания хмельничан и гостей города.



HMMWV в центре города / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Возле следующей палатки каждый мог примерить бронежилеты, причем разные – от самых легких до самых тяжелых. Там же заинтересованные в призыве в ряды "Рейнджеров" могли заполнить заявки.

А по центру – выставка БПЛА. Крылатые дроны, коптеры. Мавики и FPV. Те, что использует бригада в реальных боевых условиях.



Один из экспонатов выставки БПЛА / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Кто-то пришел сюда, потому что увидел анонс, кто-то проходил мимо. Однако заинтересованных людей было немало.

Пресс-офицер "Рейнджеров" Юлия рассказывает, что формат "День без повесток" довольно хорошо зарекомендовал себя накануне в Виннице. Там с местными властями и ТЦК было согласовано, что в течение дня в городе не будут вручать повестки. Поэтому многие бригады и военные учебные заведения раскладывали палатки и демонстрировали гражданским, с чем и как работают.

Многие люди подходили, интересовались. Это хороший формат в нынешних условиях, и мы бы хотели дальше работать так и в других городах,

– делится пресс-офицер.

Цель такого мероприятия: чтобы каждый мог найти себе место, где можно быть максимально эффективным.



Флаг спецподразделения "Рейнджер" / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Что важно знать о домедицинской помощи

Возле палатки Николая Николаевича не так много людей, как у HMMWV, однако все же заинтересованных немало. Каждый может узнать больше о домедицинской помощи, необходимых средствах для ее оказания. И, конечно же, о нюансах.



Что должно быть в аптечке для оказания помощи в боевых условиях / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Ну вот в теории говорят – наложить турникет нужно так, чтобы не было пульса. А когда ты будешь накладывать его на практике человеку, у которого ранение, ты будешь мерить пульс? Это все время, и иногда 1 минуты на это нет,

– объясняет Николай.

А еще среди нюансов оказания домедицинской помощи – вопрос личной безопасности и условий. И об этом все он из собственного опыта рассказывает каждому заинтересованному.

Николай говорит, что личная безопасность очень важна, когда ты оказываешь помощь другому. Вот в теории оказывать помощь человеку нужно в средствах защиты: очках, перчатках и тому подобное. Но на практике – достаточно ли у тебя времени, чтобы найти перчатки и одеть их, когда у человека ранения и он буквально истекает кровью?



"Рейнджеры" представили самые разнообразные средства для оказания помощи / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Вещи, о которых Николай рассказывает здесь – собственный опыт и многолетняя практика. Мужчина убежден, что есть моменты, к которым ты просто не можешь быть готовым, но вместе с тем нужно постоянно совершенствовать свои навыки и умение оказывать первую медицинскую помощь. Это важно не только во время войны. Но сейчас эта проблема стоит острее.

Дети или взрослые: кто лучше управляет БПЛА

Немалая очередь и возле палатки, где есть симулятор БПЛА. Здесь каждый желающий может попробовать свои силы на реалистичном симуляторе управления коптером. Конечно же, больше всего поработать с дроном хотят дети.



Дети – очень ловкие на симуляторе БПЛА / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

И хотя для детей это новая игра, и все же их навыкам может позавидовать любой.

Дети очень хорошо справляются с управлением, даже лучше, чем большинство взрослых,

– замечает пресс-офицер Юлия.

И далеко не последняя причина этого то, что новые поколения легче осваивают технологии, ведь они сопровождают их с раннего детства: телефоны, компьютеры или приставки.

Кто заполнил анкеты для службы в бригаде и что дальше

И все же, хоть детям и интересно, цель мероприятия несколько иная. Пока они стояли в очереди к симулятору БПЛА, фотографировались с броневиком или в бронежилете, немало взрослых, так сказать, примерялись.

В частности, к бойцам подошел парень, которому скоро исполнится 25 лет, так что он будет подпадать под мобилизацию. Поэтому примерить бронежилет пришел не из простого любопытства.



Люди примеряли бронежилеты не только из любопытства / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Бронежилеты здесь предлагают разные – от легких до более тяжелых, с защитой паховой зоны и шеи. И каждый заинтересованный получает короткий инструктаж: где турникет, где магазины к автомату и так далее.

Гражданские, которых заинтересовало именно подразделение "Рейнджер", заполнили анкеты. Их за день собралось несколько десятков. Что важно, среди заинтересованных были как и парни, так и девушки.



Парни и девушки не только мерили бронежилеты, но и заполняли анкеты / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Один из бойцов бригады рассказывает, что дальше к каждому, кто проявил интерес к службе в бригаде, позвонят, уточнят, не изменили ли они свое мнение. Если нет – пригласят на обучение. К слову, бойцы подразделения будут осваивать новые специальности как в Украине, так и за рубежом.

И есть немало людей, которые не просто хотят присоединиться к подразделению. Бойцы рассказывают, что к ним уже обращались даже и те, кто сейчас имеет бронирование, но все же может измениться. Поэтому они хотят присоединиться к учениям, чтобы иметь навыки для потенциальной службы в будущем. Так же с подразделением хотят работать и разработчики, которые создают устройства для облегчения выполнения задач нашим бойцам.

Не в ТЦК: в чем главная сложность "дня без повесток"

Организация "дня без повесток" требует серьезной работы. Нужно позаботиться не только о транспорте, чтобы привезти все необходимое на место, но и о договоренности с местными властями и ТЦК, чтобы один день никому не выдавали повестки.

И это, как замечает пресс-офицер бригады Юлия, не самая большая проблема. По ее словам, главная сложность в том, что такие мероприятия нужно "анонсировать не анонсируя".

Мы живем в стране, которая воюет, где вопрос безопасности является очень важным. Анонсы подобных мероприятий являются рискованными, но если не анонсировать – то кто же о них будет знать? Кто будет знать, что именно в этот день не вручают повестки и ты можешь ближе познакомиться с бригадой или бригадами различных структур Сил обороны? Для решения этой проблемы ищут разные пути, ведь приоритетом является безопасность – как и бойцов, так и гражданских.

Как присоединиться к "Рейнджерам"

Сейчас в связи с доукомплектацией специального подразделения Rangers объявляется набор мотивированных и смелых воинов. Подразделение обещает и гарантирует:

достойное отношение от командиров;

прохождение службы по профессиональному направлению;

боевую подготовку в соответствии со стандартами НАТО;

своевременное денежное обеспечение на уровне специальных подразделений;

помощь в мобилизации или переводе из других подразделений ВСУ;

своевременную ротацию, не более 3-х месяцев в зоне ведения боевых действий;

сопровождение и медицинскую помощь до полной реабилитации;

полное обеспечение вещевым имуществом и средствами индивидуальной защиты;

денежное обеспечение на уровне специальных подразделений от 27 до 150 тысяч гривен;

использование новейших образцов вооружения и роботизированных систем поражения.



Спецподразделение "Рейнджер" / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Чтобы попасть в спецподразделение, звоните в отдел персонала Rangers по телефону +38 093 810 75 67.

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