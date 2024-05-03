День без повісток – як нова форма рекрутингу: як спецпідрозділ "Рейнджер" шукає новобранців

Питання мобілізації останнім часом все частіше здіймає палкі дискусії у мережі, зокрема й за участю як ботів, так і реальних людей.

Поки росіяни всіма силами намагаються підірвати суспільні настрої у нашій державі, в багатьох людей формується дивне бачення мобілізації. А як наслідок – страх перед ТЦК, переконання про те, що після ВЛК новобранця одразу ж відправляють на передову тощо.

Тому деякі бойові підрозділи шукають нові способи залучення цивільних у свої ряди. Найчастіше, це якісний рекрутинг: у різних містах відкриваються рекрутингові центри та відбуваються вишколи, де військові на конкретному прикладі показують, що робить їхній підрозділ, як відбувається навчання і що чекає на тих, хто поповнить їх ряди.

Одним із таких способів став "день без повісток", який організував спецпідрозділ "Рейнджер" у Хмельницькому на минулих вихідних, 27 – 28 квітня.

Як люди відреагували на захід, які його переваги та перспективи – дізнавався 24 Канал.

"День без повісток" – як це працює

Суботній сонячний ранок. У центрі міста лунає музика. Якщо іти на звук, то можна побачити кілька наметів. Підійшовши ближче, бачиш не лише намети, але й чимало дронів, бронеавтомобіль та банери з закликом долучатися до лав "Рейнджерів".

Що пропонують рейнджери тут? Майстер-клас з надання домедичної допомоги. Можна спробувати накласти турнікет та ознайомитися з різними інструментами, що необхідні та важливі в роботі.

Одразу в наступному наметі учасники дійства могли спробувати свої сили на симуляторі БпЛА. Охочих було чимало.

Далі – бронетехніка. Бойовий HMMWV теж привертав чимало уваги хмельничан та гостей міста.



HMMWV у центрі міста / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Біля наступного намету кожен міг приміряти бронежилети, при чому різні – від найлегших до найважчих. Там же зацікавлені у призові до лав "Рейнджерів" могли заповнити заявки.

А по центру – виставка БпЛА. Крилаті дрони, коптери. Мавіки та FPV. Ті, що використовує бригада у реальних бойових умовах.



Один з експонатів виставки БпЛА / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Хтось прийшов сюди, бо побачив анонс, хтось проходив повз. Проте зацікавлених людей було чимало.

Пресофіцерка "Рейнджерів" Юлія розповідає, що формат "День без повісток" доволі добре зарекомендував себе напередодні у Вінниці. Там з місцевою владою та ТЦК було погоджено, що протягом дня у місті не вручатимуть повісток. Тому чимало бригад та військових навчальних закладів розкладали намети та демонстрували цивільним, з чим і як працюють.

Багато людей підходили, цікавились. Це хороший формат у теперішніх умовах, і ми б хотіли далі працювати так й в інших містах,

– ділиться пресофіцерка.

Мета такого заходу: аби кожен міг знайти собі місце, де можна бути максимально ефективним.



Прапор спецпідрозділу "Рейнджер" / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Що важливо знати про домедичну допомогу

Біля намету Миколи Миколайовича не так багато людей, як біля HMMWV, проте все ж зацікавлених є чимало. Кожен може дізнатися більше про домедичну допомогу, необхідні засоби для її надання. І, звісно ж, про нюанси.



Що має бути в аптечці для надання допомоги в бойових умовах / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Ну ось в теорії кажуть – накласти турнікет потрібно так, аби не було пульсу. А коли ти накладатимеш його на практиці людині, в якої поранення, ти будеш міряти пульс? Це все час, й іноді 1 хвилини на це немає,

– пояснює Микола.

А ще серед нюансів надання домедичної допомоги – питання особистої безпеки та умов. І про це все він з власного досвіду розповідає кожному зацікавленому.

Микола каже, що особиста безпека дуже важлива, коли ти надаєш допомогу іншому. Ось в теорії надавати допомогу людині потрібно в засобах захисту: окулярах, рукавичках тощо. Та на практиці – чи достатньо в тебе часу, аби знайти рукавички та одягнути їх, коли у людини поранення і вона буквально стікає кров’ю?



"Рейнджери" презентували найрізноманітніші засоби для надання допомоги / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Речі, про які Микола розповідає тут – власний досвід і багаторічна практика. Чоловік переконаний, що є моменти, до яких ти просто не можеш бути готовим, але разом з тим потрібно постійно вдосконалювати свої навички та вміння надавати першу медичну допомогу. Це важливо не лише у час війни. Та зараз ця проблема постає гостріше.

Діти чи дорослі: хто найкраще керує БпЛА

Чимала черга й біля намету, де є симулятор БпЛА. Тут кожен охочий може спробувати свої сили на реалістичному симуляторі управління коптером. Звісно ж, чи не найбільше попрацювати з дроном хочуть діти.



Діти – дуже вправні на симуляторі БпЛА / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

І хоч для дітей це нова гра, та все ж їхнім навичкам може позаздрити будь-хто.

Діти дуже добре вправляються з керуванням, навіть краще, ніж більшість дорослих,

– зауважує пресофіцерка Юлія.

І далеко не остання причина цього те, що нові покоління легше освоюють технології, адже вони супроводжують їх від раннього дитинства: телефони, комп'ютери чи приставки.

Хто заповнив анкети для служби в бригаді й що далі

Та все ж, хоч дітям і цікаво, мета заходу дещо інша. Поки вони стояли в черзі до симулятора БпЛА, фотографувалися з броньовиком чи в бронежилеті, чимало дорослих, так би мовити, примірялись.

Зокрема, до бійців підійшов хлопець, якому скоро виповниться 25 років, тож він підпадатиме під мобілізацію. Тому приміряти бронежилет прийшов не з простої цікавості.



Люди приміряли бронежилети не тільки з цікавості / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Бронежилети тут пропонують різні – від легких до важчих, з захистом пахової зони та шиї. І кожен зацікавлений отримує короткий інструктаж: де турнікет, де магазини до автомата і так далі.

Цивільні, яких зацікавив саме підрозділ "Рейнджер", заповнили анкети. Їх за день назбиралося кілька десятків. Що важливо, серед зацікавлених були як і хлопці, так і дівчата.



Хлопці та дівчата не тільки міряли бронежилети, але й заповнювали анкети / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Один з бійців бригади розповідає, що далі до кожного, хто виявив інтерес до служби в бригаді, зателефонують, уточнять, чи не змінили вони свою думку. Якщо ні – запросять на навчання. До слова, бійці підрозділу опановуватимуть нові спеціальності як в Україні, так і за кордоном.

Та є чимало людей, які не просто бажають долучитися до підрозділу. Бійці розповідають, що до них уже зверталися навіть і ті, хто зараз має бронювання, але все ж може змінитися. Тому вони хочуть долучитися до навчань, аби мати навички для потенційної служби в майбутньому. Так само з підрозділом хочуть працювати й розробники, які створюють пристрої для полегшення виконання завдань нашим бійцям.

Не у ТЦК: в чому головна складність "дня без повісток"

Організація "дня без повісток" вимагає серйозної роботи. Потрібно подбати не лише про транспорт, аби привезти все необхідне на місце, але й про домовленості з місцевою владою та ТЦК, аби один день нікому не видавали повістки.

Та це, як зауважує пресофіцерка бригади Юлія, не найбільша проблема. За її словами, головна складність у тому, що такі заходи потрібно "анонсувати не анонсуючи".

Ми живемо у країні, що воює, де питання безпеки є дуже важливим. Анонси подібних заходів є ризикованими, але якщо не анонсувати – то хто ж про них знатиме? Хто знатиме, що саме в цей день не вручають повістки й ти можеш ближче познайомитися з бригадою чи бригадами різних структур Сил оборони? Для розв'язання цієї проблеми шукають різні шляхи, адже пріоритетом є безпека – як і бійців, так і цивільних.

Як долучитися до "Рейнджерів"

Нині у зв'язку з доукомплектацією спеціального підрозділу Rangers оголошується набір вмотивованих та сміливих воїнів. Підрозділ обіцяє та гарантує:

гідне ставлення від командирів;

проходження служби за фаховим напрямком;

бойову підготовку відповідно до стандартів НАТО;

своєчасне грошове забезпечення на рівні спеціальних підрозділів;

допомогу в мобілізації або переведенні з інших підрозділів ЗСУ;

своєчасну ротацію, не більше 3-х місяців у зоні ведення бойових дій;

супровід та медичну допомогу до повної реабілітації;

повне забезпечення речовим майном та засобами індивідуального захисту;

грошове забезпечення на рівні спеціальних підрозділів від 27 до 150 тисяч гривень;

використання новітніх зразків озброєння та роботизованих систем ураження.



Спецпідрозділ "Рейнджер" / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Щоб потрапити в спецпідрозділ, телефонуйте до відділу персоналу Rangers за номером +38 093 810 75 67.

Також ви можете переглянути більше інформації про підрозділ у соціальних мережах: