Подробности о жестоком убийстве мамы дочкой в Винницкой области: что говорят соседи
Источник:Obozrevatel
В Винницкой области 16-летнюю девушку подозревают в убийстве собственной матери. На теле женщины обнаружили десятки ножевых ранений. СМИ пишут, что в деле есть много странных противоречий.
Александру задержали по подозрению в убийстве 35-летней матери в поселке Глуховцы Винницкой области. Соседи и знакомые не верят, что ссора могла зайти настолько далеко.
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Соседи не могут поверить в то, что произошло
Это просто какой-то кошмарный сон! Представить, что девочка с яростью маньяка убивала родную мать – просто невозможно!
– рассказали соседи журналистам.
Знакомые уверяют, что семья была вполне благополучная и скандалы в ней не случались.
Девушка сама призналась в содеянном
Однако Александра сама призналась в содеянном, хотя и некоторые моменты – до сих пор не понятны. Девушка говорила, что ударила мать около 10 раз, хотя на теле, по словам полиции, насчитали около 30 ранений.
Также, пишут СМИ, непонятно, как девушка перетянула тело и вымыла так хорошо дом.
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Главное о резонансном убийстве в Винницкой области
- Тело 35-летней женщины нашли в колодце в Глуховцах.
- Об исчезновении надежды сообщила ее свекровь.
- Причиной смерти стали многочисленные ножевые ранения.
- По предварительной версии, между погибшей и дочерью вспыхнула ссора.
- Девушка вывезла тело на тачке и выбросила в колодец.