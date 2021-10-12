Подробности о жестоком убийстве мамы дочкой в Винницкой области: что говорят соседи

В Винницкой области 16-летнюю девушку подозревают в убийстве собственной матери. На теле женщины обнаружили десятки ножевых ранений. СМИ пишут, что в деле есть много странных противоречий.

Александру задержали по подозрению в убийстве 35-летней матери в поселке Глуховцы Винницкой области. Соседи и знакомые не верят, что ссора могла зайти настолько далеко.

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Соседи не могут поверить в то, что произошло

Это просто какой-то кошмарный сон! Представить, что девочка с яростью маньяка убивала родную мать – просто невозможно!

– рассказали соседи журналистам.

Знакомые уверяют, что семья была вполне благополучная и скандалы в ней не случались.

Девушка сама призналась в содеянном

Однако Александра сама призналась в содеянном, хотя и некоторые моменты – до сих пор не понятны. Девушка говорила, что ударила мать около 10 раз, хотя на теле, по словам полиции, насчитали около 30 ранений.

Также, пишут СМИ, непонятно, как девушка перетянула тело и вымыла так хорошо дом.

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