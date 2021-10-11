Об исчезновении жительницы Казатинской территориальной общины правоохранители узнали 9 октября от ее свекрови. Женщина рассказала, что невестка исчезла накануне вечером.

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Тело погибшей разыскали в колодце водоснабжения. Правоохранители установили, что причиной смерти стали многочисленные ножевые ранения.

Полицейские задержали 16-летнюю дочь погибшей.

Детали преступления

По предварительным данным, между жертвой и ее дочерью вспыхнула ссора. Все закончилось тем, что девушка якобы нанесла матери около 30 ножевых раненых.

Впоследствии девушка на тачке вывезла тело матери на территорию нежилого комплекса и бросила его в заброшенный колодец.

Позже девушка убрала в доме и спрятала орудие убийства – кухонный нож.

Если вину задержанной докажут, ей грозит до 15 лет заключения.

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