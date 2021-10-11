Про зникнення жительки Козятинської територіальної громади правоохоронці дізналися 9 жовтня від її свекрухи. Жінка розповіла, що невістка зникла напередодні увечері.

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Тіло загиблої розшукали у колодязі водопостачання. Правоохоронці встановили, що причиною смерті стали численні ножові поранення.

Поліцейські затримали 16-річну доньку загиблої.

Деталі злочину

  • За попередніми даними, між жертвою та її донькою спалахнула сварка. Усе закінчилося тим, що дівчина начебто нанесла матері близько 30 ножових поранених.
  • Згодом дівчина на тачці вивезла тіло матері на територію нежитлового комплексу та вкинула його у покинуту криницю.
  • Пізніше дівчина прибрала у хаті та сховала знаряддя вбивства – кухонний ніж.
  • Якщо вину затриманої доведуть, їй загрожує до 15 років ув'язнення.

На Львівщині чоловік жорстоко вбив матір

  • Правоохоронці з Львівщини затримали 38-річного чоловіка. Його підозрюють у вбивстві матері.
  • За даними слідства, він спершу побив, а тоді задушив власну матір.
  • Тіло 62-річної жінки знайшли у селищі Краківець.
  • Правоохоронці встановили, що між жертвою та підозрюваним спалахнув конфлікт.
  • Причиною смерті жінки стала механічна асфіксія.