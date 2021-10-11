Про зникнення жительки Козятинської територіальної громади правоохоронці дізналися 9 жовтня від її свекрухи. Жінка розповіла, що невістка зникла напередодні увечері.

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Тіло загиблої розшукали у колодязі водопостачання. Правоохоронці встановили, що причиною смерті стали численні ножові поранення.

Поліцейські затримали 16-річну доньку загиблої.

Деталі злочину

За попередніми даними, між жертвою та її донькою спалахнула сварка. Усе закінчилося тим, що дівчина начебто нанесла матері близько 30 ножових поранених.

Згодом дівчина на тачці вивезла тіло матері на територію нежитлового комплексу та вкинула його у покинуту криницю.

Пізніше дівчина прибрала у хаті та сховала знаряддя вбивства – кухонний ніж.

Якщо вину затриманої доведуть, їй загрожує до 15 років ув'язнення.

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