Про зникнення жительки Козятинської територіальної громади правоохоронці дізналися 9 жовтня від її свекрухи. Жінка розповіла, що невістка зникла напередодні увечері.
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Тіло загиблої розшукали у колодязі водопостачання. Правоохоронці встановили, що причиною смерті стали численні ножові поранення.
Поліцейські затримали 16-річну доньку загиблої.
Деталі злочину
- За попередніми даними, між жертвою та її донькою спалахнула сварка. Усе закінчилося тим, що дівчина начебто нанесла матері близько 30 ножових поранених.
- Згодом дівчина на тачці вивезла тіло матері на територію нежитлового комплексу та вкинула його у покинуту криницю.
- Пізніше дівчина прибрала у хаті та сховала знаряддя вбивства – кухонний ніж.
- Якщо вину затриманої доведуть, їй загрожує до 15 років ув'язнення.
На Львівщині чоловік жорстоко вбив матір
- Правоохоронці з Львівщини затримали 38-річного чоловіка. Його підозрюють у вбивстві матері.
- За даними слідства, він спершу побив, а тоді задушив власну матір.
- Тіло 62-річної жінки знайшли у селищі Краківець.
- Правоохоронці встановили, що між жертвою та підозрюваним спалахнув конфлікт.
- Причиною смерті жінки стала механічна асфіксія.