Подростка арестовали в Херсоне, потому что подозревают в сожжении пьяного односельчанина
11 октября 2021 , 18:05Читати новину українською
Источник:Офис генпрокурора
В Херсонской области 8 октября сожгли пьяного мужчину. Подозрение вручили 14-летнему юноше, односельчанину убитого.
Суд уже избрал парню меру пресечения. Он будет находиться под стражей без права внесения залога.
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По данным следствия, мужчина был пьян и спал на обочине. Парень подошел, поджег его одежду и убежал. Пострадавший сгорел заживо.Важно! Ссылаясь на собственные источники, издание "Обозреватель" сообщало, что на мужчину напало 2 несовершеннолетних.
Жестокое сожжение: что известно
- Преступление произошло в поселке городского типа Великая Александровка в Херсонской области. Погибшему был 41 год.
- Подросток, которого подозревают в убийстве, уже ранее попадал в поле зрения полиции.
- По данным "Обозревателя", у погибшего не было постоянного места работы. Он выпивал.