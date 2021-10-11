Подростка арестовали в Херсоне, потому что подозревают в сожжении пьяного односельчанина

В Херсонской области 8 октября сожгли пьяного мужчину. Подозрение вручили 14-летнему юноше, односельчанину убитого.

Суд уже избрал парню меру пресечения. Он будет находиться под стражей без права внесения залога.

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По данным следствия, мужчина был пьян и спал на обочине. Парень подошел, поджег его одежду и убежал. Пострадавший сгорел заживо.

Жестокое сожжение: что известно

Преступление произошло в поселке городского типа Великая Александровка в Херсонской области. Погибшему был 41 год.

Подросток, которого подозревают в убийстве, уже ранее попадал в поле зрения полиции.

По данным "Обозревателя", у погибшего не было постоянного места работы. Он выпивал.