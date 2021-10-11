Підлітка арештували у Херсоні, бо підозрюють у спаленні п'яного односельчанина

11 жовтня 2021 , 18:01
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Джерело:

Офіс генпрокурора

На Херсонщині 8 жовтня спалили п'яного чоловіка. Підозру вручили 14-річному юнаку, односельчанину вбитого.

Суд вже обрав хлопцеві запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою без права внесення застави.

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За даними слідства, чоловік був п'яним та спав на узбіччі. Хлопець підійшов, підпалив його одяг і втік. Потерпілий згорів живцем.

Важливо! Посилаючись на власні джерела, видання "Обозреватель"  повідомляло, що на чоловіка напало 2 неповнолітніх. 

Жорстоке спалення: що відомо

  • Злочин стався у селищі міського типу Велика Олександрівка, що на Херсонщині. Загиблому був 41 рік.
  • Підліток, якого підозрюють у вбивстві, вже раніше потрапляв в поле зору поліції. 
  • За даними "Обозревателя", у загиблого не було постійного місця роботи. Він випивав.
Автор: Тетяна Пасічник