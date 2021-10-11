Підлітка арештували у Херсоні, бо підозрюють у спаленні п'яного односельчанина

На Херсонщині 8 жовтня спалили п'яного чоловіка. Підозру вручили 14-річному юнаку, односельчанину вбитого.

Суд вже обрав хлопцеві запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою без права внесення застави.

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За даними слідства, чоловік був п'яним та спав на узбіччі. Хлопець підійшов, підпалив його одяг і втік. Потерпілий згорів живцем.

Жорстоке спалення: що відомо

Злочин стався у селищі міського типу Велика Олександрівка, що на Херсонщині. Загиблому був 41 рік.

Підліток, якого підозрюють у вбивстві, вже раніше потрапляв в поле зору поліції.

За даними "Обозревателя", у загиблого не було постійного місця роботи. Він випивав.