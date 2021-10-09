У поліції розповіли, що про трагедію 8 жовтня їх повідомила місцева медпрацівниця орієнтовно о 20:15. На місці злочину правоохоронці виявили обгоріле тіло мертвого чоловіка.

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У Херсоні через підпал загинув 41-річний чоловік

Медпрацівниця розповіла поліції, що на одній із вулиць біля паркану лежить обгоріле тіло мертвого. Поліцейські виїхали на місце злочину.

У ході огляду місця події поліцейські з'ясували, що потерпілий отримав опіки внаслідок підпалу одягу,

– розповіли у поліції.

У відомстві встановили, що потерпілий – це 41-річний місцевий мешканець, який зловживав алкоголем.

Правоохоронці встановили, що до скоєння підпалу одягу потерпілого може бути причетний 14-річний місцевий підліток, який вже потрапляв в поле зору поліції. Наразі підлітка затримали та вирішують питання про оголошення затриманому підозри в скоєнні особливо тяжкого злочину та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками умисного вбивства.

Підлітків могло бути двоє

Видання "Обозреватель", посилаючись на власні джерела, повідомило – на чоловіка напало 2 неповнолітніх.

Підлітки 2006 і 2009 років народження підпалили місцевого жителя, коли він спав на узбіччі однієї з вулиць,

– мовиться у повідомленні.

Також видання має інформацію, що:

внаслідок інциденту чоловік отримав травми, несумісні з життям;

у загиблого не було постійного місця роботи, а на момент підпалу він був п'яний;

особи підлітків, підозрюваних у вбивстві, вже встановили – вони учні місцевої загальноосвітньої школи;

мотиви нападників і деталі злочину з'ясовують слідчі.

Коротко про останні злочини за участі підлітків