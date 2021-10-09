У поліції розповіли, що про трагедію 8 жовтня їх повідомила місцева медпрацівниця орієнтовно о 20:15. На місці злочину правоохоронці виявили обгоріле тіло мертвого чоловіка.
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У Херсоні через підпал загинув 41-річний чоловік
Медпрацівниця розповіла поліції, що на одній із вулиць біля паркану лежить обгоріле тіло мертвого. Поліцейські виїхали на місце злочину.
У ході огляду місця події поліцейські з'ясували, що потерпілий отримав опіки внаслідок підпалу одягу,
– розповіли у поліції.
У відомстві встановили, що потерпілий – це 41-річний місцевий мешканець, який зловживав алкоголем.
Правоохоронці встановили, що до скоєння підпалу одягу потерпілого може бути причетний 14-річний місцевий підліток, який вже потрапляв в поле зору поліції. Наразі підлітка затримали та вирішують питання про оголошення затриманому підозри в скоєнні особливо тяжкого злочину та обрання запобіжного заходу.
За даним фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками умисного вбивства.
Підлітків могло бути двоє
Видання "Обозреватель", посилаючись на власні джерела, повідомило – на чоловіка напало 2 неповнолітніх.
Підлітки 2006 і 2009 років народження підпалили місцевого жителя, коли він спав на узбіччі однієї з вулиць,
– мовиться у повідомленні.
Також видання має інформацію, що:
- внаслідок інциденту чоловік отримав травми, несумісні з життям;
- у загиблого не було постійного місця роботи, а на момент підпалу він був п'яний;
- особи підлітків, підозрюваних у вбивстві, вже встановили – вони учні місцевої загальноосвітньої школи;
- мотиви нападників і деталі злочину з'ясовують слідчі.
Коротко про останні злочини за участі підлітків
- 4 жовтня Харківська прокуратура направила до суду справу про зґвалтування та вбивство 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині. Слідчі вважають винним у злочині 13-річного місцевого жителя.
- 6 жовтня невідомий зчинив стрілянину в середній школі в штаті Техас, що у США. Постраждали 4 людей, серед них – вагітна жінка. Згодом поліція затримала 18-річного підозрюваного Тімоті Джорджа Сімпкінса.
- У Чернігові в ніч проти 2 жовтня група молодиків жорстоко побила двох поліцейських. Унаслідок інциденту один з правохоронець Артур Єрохін помер. Серед підозрюваних у вбивстві – троє неповнолітніх.