Дитина була з бідної сім'ї жебраків і проживала у селі Нангал, поблизу Делі. Вона походила з далітів (історично представників однієї з найбільш пригноблених каст).

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Батько 1 серпня відправив дівчинку по воду з охолоджувача в сусідньому крематорії. Мати занепокоїлася, коли дитина не повернулася додому, та пішла на пошуки і виявила бездиханне тіло доньки.

Коли вона не повернулася протягом години, я пішла її шукати. Я знайшла її у крематорії. Вона лежала на землі. Її губи були синіми, під носом була кров, у неї були синці на руках, а її одяг був мокрий,

– розповіла жінка.

Місцевий священник і ще троє чоловіків заявили, що дівчину вдарило струмом, коли вона набирала воду, та наполягли на швидкій кремації. Мати зазначила, що зловмисник тиснув на неї і відмовляв телефонувати у поліцію.

"Він сказав, що якщо ви зателефонуєте поліції, буде тривала судова справа, моя дочка буде доставлена ​​в лікарню, де поліція та лікарі виймуть її органи і продадуть їх", – повідомила жінка.

Дівчинку силоміць кремували

Потім священник розпочав кремацію, яка передбачає спалювання тіла, а сім'ю змусили сидіти на відстані. Рідні протестували проти, залучивши ще кількох жителів села, які загасили вогонь.

Як пише видання Newslaundry, в результаті від дівчинки залишилися лише ноги, частина шкіри голови та частина стегна. Це усе, що жителі змогли витягти, коли ліквідували полум'я.

Батьки стверджують, що чотири працівники крематорію зґвалтували та вбили їхню доньку, чоловіків затримали. Поліцейські перевірятимуть докази, лікарі пояснили, що через спалення тіла неможливо встановити причини смерті.

Громадяни вийшли на протести

Близько 200 жителів села почали блокувати дороги та протестувати, закликаючи притягти до відповідальності вбивць дитини.

Головний міністр Делі Арвінд Кейрівал відвідав сім'ю після звинувачення у мовчанні щодо передбачуваного злочину.

Він оголосив про компенсацію в розмірі 1 мільйона рупій (13 478 доларів США) для сім'ї та розпорядився провести судовий розгляд.

Зверніть увагу! Даліти, які належать до найнижчої індуїстської кастової ієрархії, є особливо вразливими до таких злочинів і потерпають від дискримінації та гендерного приниження з боку верхніх каст та влади.