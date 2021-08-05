Ребенок был из бедной семьи нищих и проживал в селе Нангал, близ Дели. Она происходила из далитов (исторически представителей одной из самых угнетенных каст).
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Отец 1 августа отправил девочку за водой из охладителя в Суздальском крематории. Мать забеспокоилась, когда ребенок не вернулся домой, та пошла на поиски и обнаружила бездыханное тело дочери.
Когда она не вернулась в течение часа, я пошла ее искать. Я нашла ее в крематории. Она лежала на земле. Ее губы были синими, под носом была кровь, у нее были синяки на руках, а ее одежда была мокрая,
– рассказала женщина.
Местный священник и еще трое мужчин заявили, что девушку ударило током, когда она набирала воду, и настояли на скорой кремации. Мать отметила, что злоумышленник давил на нее и отговаривал звонить в полицию.
"Он сказал, что если вы позвоните полиции, будет длительная судебная тяжба, моя дочь будет доставлена в больницу, где полиция и врачи вынут ее органы и продадут их", – сообщила женщина.
Девочку силой кремировали
Затем священник начал кремацию, которая предполагает сжигание тела, а семью заставили сидеть на расстоянии. Родные протестовали против, привлекая еще нескольких жителей села, которые потушили огонь.
- Как пишет издание Newslaundry, в результате от девочки остались только ноги, часть кожи головы и часть бедра. Это все, что жители смогли извлечь, когда тушили пламя.
Родители утверждают, что четыре работника крематория изнасиловали и убили их дочь, мужчин задержали. Полицейские будут проверять доказательства, врачи пояснили, что из-за сожжения тела невозможно установить причины смерти.
Граждане вышли на протесты
Около 200 жителей села начали блокировать дороги и протестовать, призывая привлечь к ответственности убийц ребенка.
Главный министр Дели Арвинд Кейривал посетил семью после обвинения в молчании относительно предполагаемого преступления.
- Он объявил о компенсации в размере 1 миллиона рупий (13 478 долларов США) для семьи и распорядился провести судебное разбирательство.