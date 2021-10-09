В полиции рассказали, что о трагедии 8 октября их сообщила местная медработница ориентировочно в 20:15. На месте преступления правоохранители обнаружили обгоревшее тело мертвого мужчины.

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В Херсоне из-за поджога погиб 41-летний мужчина

Медработница рассказала полиции, что на одной из улиц у забора лежит обгоревшее тело мертвого человека. Полицейские выехали на место преступления.

В ходе осмотра места происшествия полицейские выяснили, что пострадавший получил ожоги в результате поджога одежды,

– рассказали в полиции.

В ведомстве установили, что пострадавший – это 41-летний местный житель, который злоупотреблял алкоголем.

Правоохранители установили, что к совершению поджога одежды потерпевшего может быть причастен 14-летний местный подросток, который уже попадал в поле зрения полиции. Сейчас подростка задержали и решают вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении особо тяжкого преступления и избрании меры пресечения.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам умышленного убийства.

Подростков могло быть двое

Издание "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что на мужчину напало 2 несовершеннолетних.

Подростки 2006 и 2009 годов рождения подожгли местного жителя, когда он спал на обочине одной из улиц,

– говорится в сообщении.

Также издание располагает информацией, что:

в результате инцидента мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью;

у погибшего не было постоянного места работы, а на момент поджога он был пьян;

лица подростков, подозреваемых в убийстве, уже установили – они ученики местной общеобразовательной школы;

мотивы нападавших и детали преступления выясняют следователи.

Коротко о последних преступлениях с участием подростков