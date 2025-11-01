Большие проблемы, – в 72 ОМБР сказали, как на российские позиции повлиял подрыв Белгородской дамбы

Украинские военные ударили по плотине водохранилища на Белгородщине. Находясь на Волчанском направлении, бойцы 72 ОМБР одни из первых увидели последствия удара для российской армии.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка Анна Черненко, отметив, что последствия уже ощутимы. В частности, командир бригады поделился, с чем теперь столкнулись оккупанты на позициях.

Как на российские позиции повлиял подрыв Белгородской дамбы?

Корреспондентка отметила, что 72 ОМБР сейчас работает на севере Харьковщины, в частности, атакуют вражеские силы беспилотниками.

Командир батальона Андрей Назаренко отметил, что Белгородская дамба расположена на реке Северский Донец. Ранее оккупанты пытались закрыть шлюзы, чтобы было проще пересечь водоем.

Сегодня противник имеет большие проблемы с затоплением блиндажей, удалось отрезать основные сети снабжения к ним. Противник в сложной ситуации, но вся борьба еще впереди,

– подчеркнул он.

Интересно! Военные эксперты проанализировали последствия удара и сообщили, что пока эффект локальный. Однако важно понять, что он является частью более широкой тактической работы украинских сил.

Что известно о подрыве Белгородской дамбы?